شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يؤكد تمسكه بسيادته الكاملة على أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون على تمسك لبنان بحقوقه وسيادته الكاملة برا وبحرا وجوا، وبتطبيق القرار 1701، لافتا إلى أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة لسيادته هي موضع ادانة من اللبنانيين وعلى الأمم المتحدة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقفها.وفق بيان لرئاسة لبنان .

جاء ذلك خلال استقبال عون لقائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه، حيث منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاته.

وشدد الرئيس عون على ان لبنان متمسك بالمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب وبتطبيق القرار 1701، لافتا الى ان الخروقات الإسرائيلية المتكررة لسيادته هي موضع ادانة من اللبنانيين وعلى الأمم المتحدةممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الخروقات.

كما شدد رئيس الجمهورية على تمسك لبنان بحقوقه وسيادته الكاملة برا وبحرا وجوا وذلك وفقاللقوانين والمواثيق الدولية.

وثمن الرئيس عون جهود الامم المتحدة في سبيل تقديم المساعدات للبنانيين في مختلف الظروف الصعبة التي مر بها بلدهم، مؤكدا على الامتنان للجهود التي تبذلها قوات الطوارئ الدولية في سبيل المحافظة على الاستقرار في الجنوب.

ومن جانبه قال الجنرال دل كول " ان الجنوب هو المنطقة الأكثر هدوءا،متمنيا للبنان مستقبلا من دون قوات الطوارىء الدولية يعيش اللبنانيون فيه بسلام ويشهد على العلاقات بين الدول وعلى استقطاب السياح من مختلف دول العالم".

ونوه بمتانة العلاقات التي تجمع قوات الطوارئ الدولية بالبلديات والسلطات المحلية في الجنوب، مشددا على ان قوات الطوارىء الدولية لا تنظر الى العرق او الدين بل هي تعمل مع السكان على قاعدة المصلحة العامة وتعتبر الشراكة مع الجيش اللبناني شراكة استراتيجية من خلال عملها معه بتعاون كامل ووثيق، معربا عن إصراره على ان يمدد مجلس الامن تقديم المساعدة من قوات الطوارئ الى الجيش لفترة تتجاوز الأشهر الست التي لحظها القرار السابق ذا الصلة.

كما شدد الجنرال دل كول على أهمية عمل الية الارتباط مع الالية الثلاثية التي "تشكل منتدى فريدا" على المستوى التكتي لمناقشة ما من شأنه تفادي أي احتكاك او سوء تفاهم على الحدود الجنوبية.وإذ لفت الى استضافة قوات الطوارىء الدولية خمس جولات للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فانه تمنى الا يجد،عند عودته الى الجنوب بصفة سائح، خطا بل حدود مرسمة كما يجب لمصلحة لبنان.