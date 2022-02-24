شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدعو رعاياها فى أوكرانيا إلى توخى الحذر والحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الجزائر، اليوم الخميس، رعاياها من أفراد الجالية المتواجدة فى أوكرانيا إلى توخى الحذر مع بداية العملية العسكرية الروسية.

ودعت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، في بيان لها، كافة المواطنات والمواطنين المتواجدين عبر ربوع هذا البلد إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات، التي تسديها السلطات الأوكرانية، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة المكوث في المنازل، وعدم التنقل إلا في الضرورة القصوى، نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن تنفيذ "عملية عسكرية" في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، الذي يضم منطقي لوهانسك ودونيتسك.