شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو أوكرانيا لمنح الطلاب العراقيين إجازات من الجامعات بسبب الأوضاع الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية العراقية، الجامعات الأوكرانية لمنح اجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، وفقا لقناة السومرية نيوز، اليوم الخميس، إن "سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا خاطبت 27 جامعة ومعهد أوكراني يدرس فيها طلبة عراقيون، بتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني، وإبداء الاهتمام والرعاية لهم".

وأضاف الصحاف، أن السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية إلى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وأعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها.

يذكر أن السفارة العراقية في أوكرانيا حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية إلى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرقي أوكرانيا .. كما دعتهم أيضا إلى التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة.