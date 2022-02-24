شكرا لقرائتكم خبر عن طالب تونسى بأوكرانيا يستغيث بسلطات بلاده: "أجلونا من هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه طالب تونسى مقيم فى مدينة خاركوف شمال شرق أوكرانيا نداء استغاثة للسلطات فى تونس، لإجلائه من أوكرانيا بعد الهجوم الروسى عليها.

أضاف، وفق إذاعة" آى إف إم "التونسية، لقد استيقظنا على دوى قصف على المناطق الحدودية مع روسيا ، مشيرا إلى طوابير طويلة أمام جميع المرافق المعيشية، فيما يغادر الاهالى المنطقة .

وكان العديد من الأوكرانيين حاول الخروج من البلاد مع بدء العملية العسكرية التى شنتها روسيا، حيث ضربت انفجارات العاصمة كييف ومدن رئيسية أخرى فجر اليوم.

وشهدت كييف عدة انفجارات، حيث أظهرت لقطات تصاعد الدخان من المباني وتردد صدى الانفجارات في أنحاء المدينة، ولجأت عائلات داخل محطات المترو بينما شوهدت طوابير طويلة على الأرصفة، وجلس الناس على الأرض مع أمتعتهم أثناء بحثهم عن معلومات على هواتفهم المحمولة.

وهناك صفوف من السيارات تقف في طابور عند محطة وقود في لوجانسيك- إحدى المقاطعات التي أعلن فلاديمير بوتين أنها "مستقلة" في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مع توقف بعض الأوكرانيين عند ماكينات الصرف الآلي مسبقًا.