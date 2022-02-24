شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن إعفاء مواطنيه في أوكرانيا من كافة قيود السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني إنه تقرر إعفاء جميع المواطنين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.

وأفاد المركز في بيان بأنه "حرصا على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، تقرر اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، بعدم التسجيل على المنصة المخصصة GATWWAY2JORDAN".

كما تمت إزالة اشتراط فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص PCR حال الوصول إلى المملكة، اعتبارا من اليوم الخميس 24/2/2022 وحتى إشعار آخر.