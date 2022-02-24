كل ما تريد معرفته حول منصة "عربستوك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

باتت إمكانية جديدة للمصورين الهواة والمحترفين العرب للكسب المادي من أعمالهم متاحة اليوم في العالم العربي على منصة ArabsStock، التي تمتلك واحدة من أكبر مكتبات المحتوى العربي من الصور (حوالي 100 ألف صورة ومحتوى بصري رقمي).



وأعلنت "عربستوك" فتح المجال لكافة المصورين الهواة والمحترفين والمصممين والمنتجين لبيع صورهم على المنصة والاستفادة من بيع تراخيص أعمالهم لعملاء الموقع والكسب المادي منها، بحسب "مونت كارلو".

يقول القيّمون على هذه المنصة انهم يعملون على خلق شراكات مع المبدعين عن طريق فتح فرص ربحية جديدة لهم، حيث يمكنهم التسجيل بالمنصة ورفع صورهم وأعمالهم الفنية والفيديوهات الأصلية، وبعد ذلك الكسب المادي بنسبة محددة في كل مرة يتم فيها شراء وتحميل أعمالهم.

كما طورت منصة ArabsStock واجهة استخدام تمكن المستخدمين من متابعة مبيعاتهم وأرباحهم وسحبها على حسابهم الخاص.

يذكر أن منصة "عربستوك" تستهدف بشكل أساسي السعوديين والخليجيين، بهدف تطوير محتوى وإعلام يتناسب مع ثقافة وطبيعة وأسلوب دول مجلس التعاون الخليجي.