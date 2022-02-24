شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ارتفاع الحرارة بالسعودية والإمارات والعظمى بالكويت 28 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، استمرار لتأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها ارتفاع فى درجات الحرارة أما الامارات الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ، وفى البحرين رطباً مع تشكل ضباب خفيف والعظمى فى الكويت 28 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها ارتفاع فى درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة قد تؤدى إلى شبه انعدام فى مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتى القصيم والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق المذكورة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير.

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول خلال فترة الظهيرة على الجزء الشمالى والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية تتحول على الجزء الشمالى خلال فترة المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 8-28 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز فى بيانه اليومى إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية 10 – 20 تصل إلى 30 كم س ..ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:33 والمد الثانى عند الساعة 06:25 والجزر الأول عند الساعة 23:12 والجزر الثانى عند الساعة **:** ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:32والمد الثانى عند الساعة 02:44 والجزر الاول عند الساعة 09:33 والجزر الثانى عند الساعة 21:31.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 26 16 90 35 دبى 27 18 90 25 الشارقة 27 17 95 25 عجمان 27 18 95 35 أم القيوين 28 16 95 35 رأس الخيمة 29 17 90 40 الفجيرة 29 18 80 30 العين 28 14 95 40 ليوا 28 13 95 40 الرويس 24 13 90 40 السلع 25 14 90 35 دلما 25 16 85 50 طنب الكبرى 26 18 80 35 طنب الصغرى 26 18 80 35 أبو موسى 26 19 85 35

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم ، الخميس ، فى مملكة البحرين سيكون رطباً مع تشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية ، ولكنه دافئ خلال النهار .

الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 95% والصغرى 20%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 28 °ﻡ

نهارًا

دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .