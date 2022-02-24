شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يتعرض لمنخفض جوى مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأرصاد الجوية اللبنانية تعرض البلاد لمنخفض جوى مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وخلايا رعدية نشطة، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى مساء السبت المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل إلى 75 كيلو مترا فى الساعة نهارا مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ليلا وحتى صباح الجمعة، وتكون مترافقة ببرق ورعد تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

وأضافت أن طقس الجمعة غائم مع انخفاض ملموس وحاد بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود الـ70 كيلومترا بالساعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

كما توقعت الهيئة أن يسود يوم السبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار محلية متفرقة وانفراجات واسعة خلال النهار وبداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.