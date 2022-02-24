شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبنانى يشكر قوات الأمن بعد ضبط شبكة إرهابية تابعة لـ"داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس الوزراء اللبنانى الشكر والتقدير لقوى الأمن الداخلى بلبنان لقيامها بضبط شبكة إرهابية تنتمى لتنظيم داعش، وضبط الأسلحة والمتفجرات التى كانت معدة للاستخدام فى عمليات إرهابية على الأراضى اللبنانية، جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتى بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وأكد المجلس أن ضبط الشبكة الإرهابية والقبض على أفراد بها يعد إنجازا كبيرا لقوى الأمن الداخلي، معتبرا أن العمليات الإرهابية كانت حال وقوعها ستؤدى إلى مجزرة كبيرة فى الضاحية الجنوبية لبيروت عبر ثلاث عمليات انتحارية كان مخططاً لها.

من ناحية أخرى، قال وزير الاتصالات اللبنانى جونى القرم إن الهدف الحالى تأمين استمرارية قطاع الاتصالات وليس تحقيق الأرباح، وذلك الوقوف الى جانب المواطنين ودعمهم، عبر إبقائهم متصلين بشبكة الاتصالات والإنترنت.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المسؤولين فى شركتى الهاتف المحمول العاملتين فى لبنان "ألفا" و"تاتش"، حيث تناول اللقاء بحث تعديل تعرفة خدمات الانترنت والاتصال وأسعار البطاقات مسبقة الدفع، وذلك من أجل توفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار الكلفة.

وأضاف القرم أن الوزارة تعمل بجهد وبكل شفافية فى سبيل تأمين خدمات الانترنت والاتصال، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف المواطنين الاقتصادية المتأزمة.

ويشهد قطاع الاتصالات فى لبنان أزمات متتالية نتيجة ارتفاع تكلفة تأمين الكهرباء والمازوت وزيادة الأجور والنفقات مع ثبات حساب خدمات الاتصالات والانترنت على سعر الدولار الرسمى فى البنوك البالغ 1057 ليرة لكل دولار، فى حين وصل السعر على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان 20300 ليرة لكل دولار.