شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تناشد المواطنين بتلقى اللقاح للتصدى لجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الصحة العراقية، بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بالتوجه إلى المراكز الصحية المنتشرة فى كافة المناطق لتلقى اللقاح؛ من أجل التصدى لجائحة كورونا.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "خبراء الصحة العامة والرصد الوبائى يتابعون، الموقف الوبائى العالمى والإقليمى والإجراءات الأخيرة التى تتخذها بعض الدول فى تخفيف الإجراءات الوقائية، وخاصة بما يتعلق بإلغاء فحص المسحة (PCR) لغرض السفر، وكذلك بعض الإجراءات المتعلقة بالدوام فى المدارس والجامعات وإقامة التجمعات البشرية بعد أن حققت نسب عالية من التغطية من تطعيم مواطنيها بلقاح (كوفيد-١٩) والتزام مواطنيها بالإجراءات الصحية الوقائية".

وأضافت، أنها تتطلع للوصول إلى رفع تلك الإجراءات أسوة بتلك الدول بعد الوصول إلى نسبة عالية من تطعيم السكان باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-١٩"، مشيرة إلى أن فعالية اللقاح ومأمونيته ثبتت بدليل قاطع من خلال الدراسات العلمية الرصينة.

ونوهت الصحة العراقية، بأن الدراسات الاحصائية فى الوزارة أثبتت أن أغلبية الرقود للمرضى فى المستشفيات أثناء الموجة الأخيرة، هم من غير الملقحين وكذلك لم تسجل فرق الرصد للوزارة طيلة الفترة الماضية وحتى الآن أية مضاعفات خطرة ناتجة عن اللقاحات بالرغم من وصول عدد الملقحين إلى ١٠ ملايين مواطن تقريبا وهذا يثبت مأمونية اللقاحات وعدم وجود أى مبرر للتردد فى تلقيها من قبل بعض المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 1736 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 20 حالة نتيجة الإصابة بالفيروس.