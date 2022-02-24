شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": استشهاد 3 جنود سوريين فى عدوان إسرائيلى بمحيط دمشق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية، باستشهد 3 جنود جراء عدوان إسرائيلى بالصواريخ على بعض النقاط فى محيط دمشق .

وذكر مصدر عسكرى أنه ” حوالى الساعة الواحدة و 10 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلى عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط فى محيط مدينة دمشق

وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوى لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية” .

وكان العدو الإسرائيلى نفذ أمس عدواناً بالصواريخ على عدد من النقاط فى محافظة القنيطرة ما تسبب بوقوع بعض الأضرار المادية.



الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الاسرائيلى