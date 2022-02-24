شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالتى وفاة جراء كورونا والمغرب ترصد 357 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1012 إصابة جديدة وحالتى وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 616 ألفًا و409 إصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند - فى بيان - إنه تم تسجيل 1936 حالة شفاء ليرتفع إجمالى عدد المتعافين إلى 599 ألفًا و581 متعافيًا، منوهًا بأن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 3ر97%.

وأضاف أن عددًا من يتلقى الرعاية الطبية فى أقسام العناية المركزة بلغ 77 حالة فى حين بلغ المجموع الكلى للحالات التى ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 14 ألفًا و295 حالة.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 357 إصابة و16 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى الإصابات فى البلاد بلغ مليونًا و159 ألفًا و941 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات 15 ألفًا و938 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 791 حالة تعافٍ ليصل إجمالى حالات التعافى إلى مليون و137 ألفًا و920 متعافيًا.