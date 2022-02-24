شكرا لقرائتكم خبر عن بمنهج دراسي.. رسومات معدلة لفتيات محجبات تحدث جدلا بدولة خليجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسببت صور لرسومات معدلة لفتيات محجبات في أحد المناهج الدراسية بسلطنة عمان في جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أكده نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرسومات المتداولة، كانت موجودة ضمن المنهاج الدراسي عقب التعديل الجديد عليه، والتي تضمنت صوراً لطالبات كاشفات جزءًا من مقدمة الشعر.

وأوضحوا أن الصور الجديدة، جاءت بخلاف الصور القديمة التي كانت تظهر فيها الفتيات بحجاب كامل.

وقد وجه النشطاء انتقادات وساعة لوزارة التربية والتعليم بسبب هذا التوجه، حيث اعتبروا أنها مخالف لقيم وعادات وتقاليد أهالي السلطنة الأصيلة.

كما تم إطلاق وسم #قيمنا_خط_أحمر_يا_تربية، مطالبين من خلاله وزارة التربية بتوضيح سبب التعديل على هذه الصور.

وطالبوا أيضا بمحاسبة المسؤول عن هذا التعديل، الذي رأى فيه البعض بأنه دعوة لعدم الاحتشام والالتزام بالحجاب الشرعي.