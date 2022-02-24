أمير جازان ونائبه يطمئنان على حالة المصابين جراء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على حالة المصابين البالغ عددهم 16 مدنياً من جراء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتج عنها أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وخلال زيارته لهم في مستشفى جازان العام التي رافقه فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، سأل سمو أمير المنطقة الله تعالى، أن يمن على المصابين بتمام الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة. Related Posts:

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