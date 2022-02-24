شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة التونسية: مراجعة أسعار المحروقات فى ظل ارتفاع أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجى، أنه سيتم مراجعة أسعار المحروقات فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار النفط العالمية.

وقالت وزيرة الصناعة - خلال مؤتمر صحفى عقد للإعلان عن إنشاء صندوق "إينوفاتاك" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن الزيادة ستكون "مُحكمة"، ولن تمس الفئات المتوسطة والفقيرة، مشيرة إلى أن تحديد قيمة الزيادة سيتم من قبل اللجنة المختصة، والإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وأشرف كل من وزير الاقتصاد التونسى سمير سعيد ، ووزيرة المالية سهام بوغديرى نمصية ، ووزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة الغنجى بحضور السيد Alexandre Arrobio مدير مكتب البنك الدولى بتونس على حفل الانطلاق الرسمى لصندوق "انوفاتك"، وهو أول صندوق استثمارى متخصص لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمعززة للنمو، وتقدر تمويلات هذا الصندوق، بـ 125 مليون دينار .

يذكر أن أسعار المحروقات فى تونس شهدت زيادة مطلع شهر فبراير الحالى ،شملت البنزين الخالى من الرصاص (60 مليما) والغازوال" السولار" بدون كبريت (55 مليما) والغازوال " السولار" العادى (50 مليما).