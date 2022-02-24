شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى يوقع 13 قانونًا أقرها مجلس النواب فى جلسته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، 13 قانونًا أقرها مجلس النواب، فى جلسته التى عقدت الأول الاثنين، ثم أحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء ليوقع عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وكان مجلس النواب قد أقر - فى جلسته العامة - عددًا من مشاريع القوانين أبرزها مشروع قانون المنافسة بالإضافة قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي.

ووافق المجلس أيضًا على تعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك بالاضافة إلى عدد من القوانين المتعلقة بترقيات عدد من مفتشى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وأعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشروع قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل لإطلاع مجلس القضاء الأعلى بلبنان على المسودة النهائية لمشروع القانون، وذلك استجابة لطلب وزير العدل الذى طلب الاطلاع على مشروع القانون بصيغته النهائية أيضًا.