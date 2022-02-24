شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيارة جيب تعكس السير أمام جامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تهور قائد مركبة وعكس الطريق بالقرب من جامعة الملك سعود. وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، مركبة من نوع جيب، قام قائدها بعكس اتجاه السير، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. وكان قائد المركبة الجيب يتسبب في حادث تصادم، فيما تفاعل متداولو المقطع مطالبين الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لمنع هذه الممارسات التي تعرض حياة الآخرين للخطر. Related Posts:

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