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شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توضح متطلبات تقديم طلب تعويض عن تلفيات انقطاع الخدمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الشركة السعودية للكهرباء ، أنه يحق للمستهلك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات التي تحدث بسبب انقطاع خدمة الكهرباء.
جاء ذلك في رد من الشركة، على شكوى مواطن قال فيها “أعاني من كثرة انقطاعات الكهرباء وصلت لـ ٧ مرات خلال ٤ أشهر مما تسبب في مشاكل بالأجهزة الكهربائية لدي في المنزل، فما هي طريقة التعويض عن ذلك؟.
وتفاعلت الشركة السعودية للكهرباء، في تغريدة عبر حساب “العناية بالمشتركين”، مع الشكوى بقولها “أخي الكريم، وفي حال وجود تلفيات يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتوجه إلى مكتب خدمات المشتركين وإحضار المتطلبات التالية:
– صورة من الهوية الوطنية
– فواتير الصيانة والأضرار
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