شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري» يعلق على شكاوى بشأن أحكام نهائية واجبة النفاذ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق صندوق التنمية العقاري على شكاوى بعض المستفيدين بشأن بعض الأحكام النهائية الواجبة النفاذ والتي لم تنفذ حتى الآن.

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على شكوى مستفيد قال فيها “أحكام نهائية واجبة النفاذ لم تنفذ منذ صدورها منذ قبل 4 سنوات.. فما السبب؟

وأجاب الصندوق بقوله “تطمن طال عمرك، سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في الصندوق العقاري”.