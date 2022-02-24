- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري» يعلق على شكاوى بشأن أحكام نهائية واجبة النفاذ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علق صندوق التنمية العقاري على شكاوى بعض المستفيدين بشأن بعض الأحكام النهائية الواجبة النفاذ والتي لم تنفذ حتى الآن.
جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على شكوى مستفيد قال فيها “أحكام نهائية واجبة النفاذ لم تنفذ منذ صدورها منذ قبل 4 سنوات.. فما السبب؟
وأجاب الصندوق بقوله “تطمن طال عمرك، سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في الصندوق العقاري”.
Related Posts:
كانت هذه تفاصيل خبر «الصندوق العقاري» يعلق على شكاوى بشأن أحكام نهائية واجبة النفاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.