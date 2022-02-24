شكرا لقرائتكم خبر عن احذفه فورًا من جوال أطفالك.. تحذير من تطبيق شهير يقدم«محتوى جنسي» للمراهقين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تجربة خاضتها صحفية داخل تطبيق شهير، لكنها كانت متنكرة كفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، مكّنتها من اكتشاف أمور خطيرة تمارس على المراهقين عبر هذا التطبيق.

وفي السياق ذاته حذر بعض المعلمين في بريطانيا، أولياء الأمور من تطبيق ” for Teens “، والذي يمكنه أن يعرض أطفالهم للعديد من المخاطر، ونظرا لطبيعة هذا التطبيق، قد يواجه الطفل محتوى غير مناسب له.

وحسبما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، يتوفر تطبيق يدعي تيندر للمراهقين Tinder for Teens، واسمه الحقيقي على متجر التطبيقات “Yubo” المتوفر في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، يدعو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما للتواصل والتفاعل مع حوالي 100 مستخدم آخر.

ويشتهر تطبيق “تيندر للمراهقين” واسمه الحقيقي على متجر التطبيقات Yubo، بأن لديه أكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم ويسمح للمراهقين بالتفاعل مع الآخرين، وقد تعرض تطبيق التواصل مؤخرا للكثير من الانتقادات بعد أن وجده تحقيق أنه بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية وأنشطة دنيئة أخرى.

وأمضت إحدى مراسلي صحيفة صنداي تايمز البريطانية ، 10 أيام متنكرة كفتاة تبلغ من العمر 15 عاما على تطبيق Yubo، خلال تحقيقها، ادعت Newshound المتخفية أن المستخدمين كانوا قد طلبوا منه غالبا إرسال صورا عارية واقترحوا عليه ممارسة الجنس.

وللأسف، لم يكن الضرر الذي أحدثه التطبيق لفظيًا فقط، فقد وجد التحقيق أن المستخدمين الشباب يتعرضون للتحرش الجنسي والعنصرية والتنمر، كما هو الحال في كثير من منصات التواصل الاجتماعي، ينضم البالغون إلى الموقع، ففي الأسبوع الماضي فقط، تم القبض على رجل بريطاني ووجهت إليه تهمة خطف فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا والاعتداء عليها جنسيًا، والذي قال إنه تعرف عليها قبل ساعات على منصة Yubo.