شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن مقتل 5 من داعش بينهم قياديان بضربة جوية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بينهم قياديان بضربة جوية فى محافظة كركوك شمالى البلاد، وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية بغطاء جوى من القوة الجوية العراقية استهدفت وكرين للإرهابيين يتواجد فيهما 5 عناصر من داعـش فى قضاء الدبس ناحية "قوشقاية" بكركوك وذلك بناء على توجيهات لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى.

وأضاف أن طائرات الاستطلاع بالقوات الجوية العراقية والتحالُف الدولى رصدت حركة المجاميع الإرهابية، وتم توجيه ضربة جوية نحو الوكرين اللذين كانا عبارة عن كهفين جرى تدميرهما بشكل كامل وقتل جميع المتواجدين بهما.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقية أعلنت فى بيان فى وقت سابق اليوم تدمير وكرين لتنظيم داعش فى كركوك بضربة جوية، دون أن يشير البيان إلى سقوط قتلى أو إصابات فى هذه العملية الأمنية.

وتشن القوات العراقية عمليات ملاحقة مستمرة لخلايا داعش رغم إعلان بغداد فى نهاية عام 2017 طرد عناصر التنظيم وفرض السيطرة الكاملة على جميع أراضى البلاد.