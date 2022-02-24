شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير 14 آلية عسكرية حوثية فى محافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن (بقيادة السعودية)، تدمير 14 آلية عسكرية تابعة للحوثيين، خلال العمليات العسكرية فى محافظة حجة اليمنية.

وذكر التحالف -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء- أنه تم تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الحوثيين فى محافظة حجة خلال آخر 24 ساعة؛ ما أسفر عن تدمير 14 آلية عسكرية، وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية جسيمة.

وكان التحالف العربى، نفذ 23 استهدافا ضد الحوثيين فى حجة، مبينا أن العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية فى صفوف الحوثيين.

يذكرأن، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن تدمير غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة أثناء غاراته على اليمن مساء الخميس الماضى، وقال التحالف في بيان له، إنه نفذ ضرباته الجوية "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين".

وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن "تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء"، وكان مراسلنا قد أفاد بأن التحالف نفذ ما لا يقل عن غارتين على العاصمة اليمنية صنعاء ومنطقة المساجد فى محيطها.