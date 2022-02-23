- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمني.. القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو إثر مشاجرة جماعية بينهم في أحد الأماكن العامة والقبض عليهم .
وأضاف أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
Related Posts:
كانت هذه تفاصيل خبر بيان أمني.. القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.