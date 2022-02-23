شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمني.. القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو إثر مشاجرة جماعية بينهم في أحد الأماكن العامة والقبض عليهم .

وأضاف أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.