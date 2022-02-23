شكرا لقرائتكم خبر عن موظف ويتأخر راتبه ثلاثة أشهر فما العمل؟.. الموارد البشرية ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قد يواجه موظفون في القطاع الخاص بعض المشاكل المتعلقة برواتبهم، حتى أن شركاتهم لا تصرف الراتب إلى كل ثلاثة أشهر، وهو ما اشتكى منه البعض.

ووجه أحد الموظفين سؤالًا عن حل هذه المشكلة التي تواجههم، وقال عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” موجهًا كلامه لحساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية :” شوفو لنا حل في مشكلة الرواتب تتاخر ثلاث شهور وينزلون راتب واحد ويرجعون يأخرون الرواتب ثلاث شهور وينزلون راتب ماصارت لنا اكثر من سنتين علي ذا الحال”.

ورد حساب “العناية بالعملاء” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي: اضغطهنا“.