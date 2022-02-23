شكرا لقرائتكم خبر عن سرقا مركبة وسطا على محال تجارية.. شرطة القصيم تطيح بلصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين لسرقتهما مركبة وسطوهما على محال تجارية والاعتداء على العاملين فيها والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية ( تم استردادها)، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة. Related Posts:

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