شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام محمد بن سعود .. احتفاء بذكرى مؤسس دولة المجد والعز والشموخ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

احتفل المواطنون في كافة مناطق المملكة، بيوم التأسيس يوم 22 فبراير، احفتاء بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – بناءً على الأمر الملكي الكريم.

الاحتفاء بهذا اليوم يأتي اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

وشهدت المملكة ابتداءً من يوم 22 من شهر فبراير الجاري، عددًا من الفعاليات – احتفاءً بمناسبة “يوم التأسيس”، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام- اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة.

وتفاعل سلطان بن نصيب عبر وسم “#محمد_بن_سعود”، بتغريدة قال فيها “في هذا البلد العظيم ومنذ تأسيس الدولة السعودية الاولى منذ حوالي 3 قرون على يد الإمام #محمد_بن_سعود طيب الله ثراه مرورًا بحكام الدولة ونحن ننعم بفضل الله عزوجل بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي يديمك يا موطني وعشت دوماً فخراً للمسلمين”.

وغرد ثامر عوض بقوله “في يوم 22 فبراير 1727 قامت وتأسست دولة عظيمة في ظل تحديات كبيرة بين قبائل الجزيرة العربية كان الإمام #محمد_بن_سعود هو من أسس قواعدها مراعياً دينه وعقيدتة في توحيدها هو وكل من سالت دمائهم الطاهره للتوحيد بعد التفرق والضياع.. يحق لنا الفخر ب تاريخنا”.

وقال د. محمد العوين عبر حسابه في “تويتر”، احتفاء بهذه المناسبة العزيزة الغالية “لم تشهد الجزيرة العربية حالة وحدة بين أقاليمها الشاسعة عبر تاريخها الطويل كمنظومة في دولة واحدة قبل الإسلام وبعده إلا على يد عبقري فذ قاده طموحه وثقته بإمكانات وقدرات أبناء شعبه على تكوين أول دولة قوية في شبه الجزيرة العربية ؛ إنه الإمام المؤسس الأول #محمد_بن_سعود”.