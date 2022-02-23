شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على منطقة مكة.. أمطار متوسطة ورياح نشطة تحجب الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القادمة بمشيئة الله

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة ا لجوية على منطقة مكة المكرمة تشمل كل من الخرمة، المويه، تربة.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.