شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تفتح أبوابها للسياح بدون حجر أو فحص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لأجل إنعاش الاقتصاد في دول القارة العجوز، وافق الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، على إلغاء جميع متطلبات الاختبار والحجر الصحي للسياح والزوار والطلاب الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا بجرعتين أو أكثر.

وبحسب «يورو نيوز»، فإنه من المقرر أن يستفيد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس من هذه الإجراءات الجديدة.

ويبدأ سريان القرار حسب توقعات الخبراء والمراقبين في بداية مايو 2022 المقبل.

واتخذ الاتحاد الأوربي هذه الخطوة، لأجل إنعاش اقتصاد دول الاتحاد، وقطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير وشهد تقلبات كثيرة منذ تفشي الوباء.

وأوضح أن القرار ينطبق على جميع اللقاحات المصرح بها من قبل الاتحاد الأوروبي أو المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.