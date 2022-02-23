شكرا لقرائتكم خبر عن منحة من الصندوق الكويتى للتنمية لدعم مشروع توفير الطاقة الكهربائية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية اليوم /الأربعاء/ توقيع اتفاقية منحة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بقيمة 750 الف دينار كويتى (مايعادل 2.5 مليون دولار أمريكى) للاسهام فى دعم مشروع توفير الطاقة الكهربائية المتجددة للمراكز الصحية فى الجمهورية اليمنية.

وقال الصندوق فى بيان صحفى ان المشروع يهدف إلى تخفيف تأثير الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى فى عدد من مرافق مراكز الرعاية الصحية فى المدن الرئيسة فى البلاد وذلك عبر تركيب شبكات متناهية الصغر لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية تمكن من تقديم خدمات الرعاية الصحية الحرجة بشكل مستمر حتى فى حال انقطاع التيار من الشبكة العامة.

وأفاد ان هذه الاتفاقية تمت ضمن إطار تعهد دولة الكويت المعلن فى مؤتمر دعم الوضع الإنسانى فى اليمن الذى عقد فى مارس عام 2021 بتقديم منحة قدرها 20 مليون دولار أمريكى من الموارد المتاحة من الصندوق.

ووقع اتفاقية المنحة نيابة عن الصندوق الكويتى للتنمية المدير العام مروان الغانم فى حين وقعها نيابة عن برنامج الأمم المتحدة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مديرة المكتب الإقليمى للدول العربية للبرنامج خالده بوزار.