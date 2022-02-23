شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: 47.3 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية تلقى 47 ألفًا و373 شخصًا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة إلى 5 ملايين و610 آلاف و616 شخصًا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونًا و737 ألفًا و801 شخصا، بينما بلغ من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23 ألفًا و185 ألفًا و107 أشخاص.



وأضافت أن 3779 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 5174 شخصًا للجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.