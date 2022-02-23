شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدرج فرداً و 5 كيانات ضمن قائمة التنظيمات الداعمة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس الوزراء القرار الوزارى رقم 13 لسنة 2022، الذي تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، ويأتى القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أى فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة، حيث إن هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم الحوثيين التى تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.

وتشمل القائمة المدعو "عبده عبد الله دائل أحمد".

أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم ما يلي:

1. العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية.

2. شركة الحظاء للصرافة.

3. معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير.

4. الناقلة ثري /9109550 IMO/ 5. بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م.