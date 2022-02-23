شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الغذاء فى لبنان بنسبة 1000% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة أن لبنان يشهد حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية فى تاريخ البلاد، وقال برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "أسعار المواد الغذائية فى لبنان قد ارتفع بنسبة 1000%.

وتابع: "أصبحت المواد الغذائية الأساسية الآن بعيدة المنال بالنسبة لمعظم العائلات فى البلاد"، ويعانى لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، وتشهد البلاد بين الحين والآخر احتجاجات على خلفية غلاء المحروقات والخدمات، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية السيئة.



الأمم المتحدة

كما وصف البنك الدولى الأزمة فى لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمى، منذ قرن ونصف، ووفقا للبنك الدولى، فإن احتياطيات المصرف المركزى بالعملات الأجنبية بالكاد تكفى الحد الأدنى من الاحتياطى الإلزامى الذى يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين فى المصارف الخاصة.