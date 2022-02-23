شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثورى الإيرانى، حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين باليمن، بحسب "رويترز".

وأضافت الوزارة فى بيان أن الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.

يذكرأن، أعلن التحالف العربى، تدمير 11 آلية عسكرية حوثية فى محافظة حجة اليمنية، وذكر التحالف -فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، أنه تم تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الحوثيين فى محافظة حجة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تدمير 11 آلية عسكرية وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة.

كان التحالف أعلن أمس، تنفيذ 45 عملية استهداف ضد الحوثيين فى محافظة حجة غربى البلاد؛ تمكنت القوات خلالها من تدمير 21 آلية عسكرية، بالإضافة إلى خسائر بشرية فى صفوف الحوثيين.

وكذلك أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ 14 عملية ضد ميليشيات الحوثى فى مأرب وحجة، وأوضح التحالف - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية أنه تم تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثى فى مأرب وحجة. ‫

وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلن، فى وقت سابق، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين فى مأرب وحجة.