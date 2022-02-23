المغرب يعلن إنقاذ 47 مهاجراً غير شرعى وينتشل جثث 3 آخرين بإقليم وادى الذهب

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 مهاجرين حتفهم إثر انقلاب قاربهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكنارى الإسبانية، فيما أنقذت السلطات المغربية 47 آخرين قبالة سواحل منطقة الذهب بالصحراء، بحسب "فرانس برس".

وأكدت إنه "تم صباح الأربعاء إنقاذ 47 شخصاً وانتشال جثت 3 آخرين كانوا ضمن ركاب قارب معدّ للهجرة السرية، انقلب قبالة ساحل منطقة إمطالن بإقليم وادي الذهب".

وخلال الأعوام الأخيرة صارت هذه السواحل منطلقاً رئيسياً لقوارب الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، خصوصاً في ظل تشديد الرقابة بالبحر المتوسط.

وأعلنت البحرية الملكية المغربية إنقاذ 376 مهاجراً، في عمليات متفرقة بالمحيط الأطلسي والبحر المتوسط، خلال النصف الأول من هذا الشهر.