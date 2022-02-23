شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أوكرانيا: نؤمن بالحوار.. ولا نخطط لأعمال عسكرية في دونباس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في ظل التصريحات السريعة والمتلاحقة في الأزمة الأوكرانية، صرح وزير خارجية أوكرانيا أننا لا نخطط لأي أعمال عسكرية في دونباس. وأضاف أننا نؤمن بالحوار وما زالت هناك فرصة للدبلوماسية. وأوضح وزير خارجية أوكرانيا أن بلادنا لن تدفع وحدها التكلفة الباهظة التي ستفرضها عدائية بوتين. كما نوه أيضا أن تصرفات بوتين تشكل إنكارا كاملا لوجود بلادنا. Related Posts:

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