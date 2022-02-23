- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الموارد البشرية» بشأن إعلان نتائج «الضمان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تعمل على إعلان نتائج الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي، ويتم إرسال رسالة بنتيجة الاستحقاق للمستفيد.
جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه “مقدم على الضمان يوم ٢٢ من شهر نوفمبر 2021، ودراسة الأهلية تأخذ 25 يوما، حسب ما ذكر في الموقع الرسمي وإلى الآن لا يوجد أي تحديث فما السبب؟
وأجابت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “تعمل الوزارة على إعلان النتائج بشكل تدريجي وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الإستحقاق خلال الفترة القادمة.. نتطلع لخدمتك”.
Related Posts:
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من «الموارد البشرية» بشأن إعلان نتائج «الضمان الاجتماعي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.