شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الموارد البشرية» بشأن إعلان نتائج «الضمان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تعمل على إعلان نتائج الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي، ويتم إرسال رسالة بنتيجة الاستحقاق للمستفيد.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه “مقدم على الضمان يوم ٢٢ من شهر نوفمبر 2021، ودراسة الأهلية تأخذ 25 يوما، حسب ما ذكر في الموقع الرسمي وإلى الآن لا يوجد أي تحديث فما السبب؟

وأجابت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “تعمل الوزارة على إعلان النتائج بشكل تدريجي وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الإستحقاق خلال الفترة القادمة.. نتطلع لخدمتك”.