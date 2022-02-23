شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين 15 قاضيًا بديوان المظالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 15 قاضيًا بديوان المظالم ، وصرّح بذلك رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإدارى الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أن الأمر الملكى تضمن ترقية خمسة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية أربعة قضاة على درجة (وكيل محكمة/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/أ) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (ملازم قضائى)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم، ويحقق الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإدارى .

وقال : إن ذلك يأتى بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم، سعيًا إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.