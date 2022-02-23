شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يدعو القوى السياسية إلى التوافق للعبور بالسودان إلى بر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أن القوات المسلحة ستظل على العهد ولن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة، داعيًا القوى السياسية إلى التوافق الوطني للعبور بالسودان إلى بر الأمان.

وتفقد البرهان، اليوم الأربعاء، منطقة الشجرة العسكرية في الخرطوم، وذلك في إطار زياراته التفقدية للمناطق والتشكيلات والوحدات العسكرية.

وثمن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، تضحيات القوات المسلحة المنتشرة على ربوع الوطن، وحيا شهداء السودان، مؤكدًا أن القوات المسلحة بوتقة تتجسد فيها كل معاني القومية والوحدة الوطنية.

ونبه للتحديات والتهديدات التي تحدق بالسودان خلال هذه المرحلة الحرجة، وحث كل مكونات المجتمع السوداني للتعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد و المحافظة عليها.

كما دعا الأفراد إلى تحمل الإساءات وحملات التشويه الممنهجة ضد القوات المسلحة والقوات النظامية التي تهدف إلى تشتيت وحدتهم وزعزعة إيمانهم بالوطن.