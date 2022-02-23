شكرا لقرائتكم خبر عن «السيامي حسن و محمود».. لقاء مؤثر بين «الربيعة» وطفلين مصريين بعد 13 عامًا من فصلهما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض (اليوم)، التوأم السيامي المصري حسن ومحمود وذويهما، في لقاء مؤثر بعد 13 عامًا من إجراء عملية فصل لهما.

وسبق أن أجريت لهما عملية ناجحة لفصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عام 2009.

وأكد الدكتور الربيعة- حسب عكاظ- أن المملكة ستظل الظل الوارف لكل المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، مبيناً أن برنامج فصل التوائم يعد امتداداً لما تقوم به المملكة من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.

وقدم والدا التوأم المصري الشكر والعرفان للمملكة حكومة وشعباً على تسخير الجهود اللازمة لإجراء عملية فصل بنيهما وعلاجهما على يد فريق طبي متخصص مشهود له بالكفاءة والمهنية، الأمر الذي أثمر عن تحسن وضعهما الصحي بشكل مضطرد، مشيدين بالرعاية السامية التي يحظى بها برنامج فصل التوائم السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله. Related Posts:

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