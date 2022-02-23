شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية توضح تفاصيل «خدمة أشر» المطولة: 5 مزايا للمستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، تفاصيل خدمة أشر المطورة.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن أشر المطورة هي خدمة مخصصة للتخاطب مع الصم وضعاف السمع.

وأضافت أن مميزات هذه الخدمة ما يلي:

1- خدمة سريعة في وقت قياسي

2- تقييم فوري للخدمة

3- اعتماد المستفيد على نفسه

4- متوفرة في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية

5- سهولة التواصل عبر تقنية QR CODE