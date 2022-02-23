شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشيخ “الخضير” يوضح ثمرات اختيار الزوجة الصالحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، أن اختيار الزوجة الصالحة ضرورة حياتية في غاية الأهمية.

وأوضح في مقطع فيديو مسجل على قناته الدعوية “درر”، أنه على الإنسان أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على دينه أولًا وعلى نفسه وعلى بيته وأولاده.

وأضاف أن الزوجة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله وأداء الواجبات، وتساعده على الحياة والمعايش، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: “فاظفر بذات الدين تربت يداك”.

وأكد أن المرأة الصالحة هي مشروع الأم، والأم مدرسة وأن أول من يستفيد من الزوجة الصالحة هو الزوج، والعكس صحيح وبصلاحها تنبني الأسرة وتقام أركان البيوت على أساس متين ويتم التعاون على البر والتقوى.

وأشار إلى أنه بصلاح الزوجين ينشأ بالتعاون جيل صالح من خلال الأسرة ثم العائلة ثم الأقارب والجيران والبلدة والمنطقة ثم المجتمع.