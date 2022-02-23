شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية توقف طرفي مشاجرة ساخنة وقعت خلال احتفالات "يوم التأسيس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوقفت الشرطة السعودية اليوم الأربعاء، طرفي مشاجرة ساخنة تورط بها عدد من الأشخاص خلال احتفالات المملكة لأول مرة في تاريخها بذكرى يوم التأسيس الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر، ويُعتقد أنهم استخدموا السيوف فيها.



وقال حساب الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية إن شرطة محافظة حفر الباطن ”تمكنت من تحديد هوية أربعة مواطنين والقبض عليهم، ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة“.