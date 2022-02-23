أستراليا.. باحثون يطورون جهازا يصنع عظاما بشرية في أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

تمكن باحثون في أستراليا من تطوير جهاز جديد، يصنع في غضون أيام عظاما بشرية.



وأشار الباحثون من قسم الهندسة الكيميائية في معهد ”ملبورن“ الملكي للتكنولوجيا RMIT بأستراليا، إلى أنه ”يمكن استخدام هذه العظام كغرسات لعلاج العظام المفقودة في الجسم، وذلك بعد إجرائهم مجموعة من التجارب استمرت لسنوات“.

وذكر موقع ”ScienceAlert“ لأخبار البحوث العلمية، يوم الأربعاء، أن ”الجهاز المبتكر يستخدم موجات صوتية عالية التردد، وعلاجا تحفيزيا يطبّق لمدة 10 دقائق ولمرة واحدة في كل يوم من عملية التصنيع“.