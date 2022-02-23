شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه النائب العام.. القبض على 4 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء، القبض على 4 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو لمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمحافظة.

وأوضحت الشرطة أنها تمكنت من تحديد هوية الأشخاص الذي ظهروا في المشاجرة، وقد جرى القبض عليهم، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان النائب العام قد أصدر اليوم أمراً بسرعة القبض على أطراف المضاربة الجماعية الذين اعتدوا على بعضهم بآلات حادة، وذكر مصدر بالنيابة أن الجناة يواجهون عقوبات مشددة باعتبار خطورة الجريمة ومساسها بالنظام العام.