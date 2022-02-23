شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. استشاري تربوي يوضح ثمار ارتباط الإنسان بعلاقة قوية مع الله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الاستشاري الأسري والتربوي د. ممدوح الدوسري، أن الإنسان المُرتبط بالله؛ يكون تقديره عالي لذاته، وينظر للحياة بإيجابية.

وأوضح الدوسري لقناة السعودية، أن الرضا يعادل القبول بما قسم الله تعالى من رزق وقدر وأجل وخير وشر.

وأضاف أن الإنسان المرتبط بالله تعالى بعلاقة قوية يشعر دوما بالإطمئنان والرضا والسعادة الروحية وينظر للحياة بتفاؤل وبتعامل بإجابية مع عمره في جميع مراحله، ولا ينظر إلى ما هو بيد غيره وإنما ينظر إلى ما عند الله ويرضى به.

وأشار إلى أن النظر فيما عند الناس يورث السخط وعدم الرضا بما قسمه الله، ويترتب عليه مرض نفسي شائع وهو أن الشخص غير راضي عن حياته ومعيشته.

وبين أن من أهم الأمور المؤثرة في عدم الرضا هو البعد عن الله وضعف الدين والتخلي عن القيم والمبادئ.