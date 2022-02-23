انطلاق منصة وموقع " الخليج 24 " الاخباري

انطلق منذ ايام قليلة موقع الخليج 24 الإخبارى، وهو موقع إخبارى شامل يهتم بسرعة نقل الأخبار، بالإضافة إلمزيد من صفحاته للقصص الخبرية التى تثرى القارئ بكافة تفاصيل الأحداث.

يقدم موقع الخليج 24 الخدمات الإعلامية الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة والعالم العربي عن طريق جمع وتصنيف المئات من الإخبار ومقاطع الفيديو.



الخليج 24 منصة الأخبار والوسائط الرقمية الأكبر والأكثر تطورًا في العالم العربي. يهدف إلى تقديم الخدمات الإعلامية الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة والعالم اجمع بصفة عامه بحيث يعمل كمركز معرفي يوفّر لكل المقيمين في الالخليج فهم أفضل للأحداث. يساعدك الخليج 24 أن تبقى على اطلاع بأهم وأحدث الأخبار المحلية والعالمية التي تهمك على مدار الساعة، عن طريق جمع وتصنيف المئات من القصص الإخبارية والمقالات ومقاطع الفيديو، والصور، وتحديثات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فوري.

يمكنك متابعة مصادر الأخبار المفضلة لديك ‏والمشاهير الذين تحبهم، كما يمكنك متابعة مواضيع أو أقسام معينة ومعرفة كل جديد عن جميع مجالات اهتمامك. يتيح لك الخليج 24 مشاركة المواضيع على تويتر، فيسبوك، WhatsApp، البريد الإلكتروني، وLinkedin والرسائل القصيرة وغيرها بضغطة زر.

وقال المسئولين عن موقع "الخليج 24"، إن الموقع بتمويل ذاتى من جانب عدد من الشباب ويهدف إلى منافسة كافة المواقع الاخبارية الموجودة على الساحة، وإثراء تجرية الصحافة الإلكترونية، موضحاً أن الموقع الجديد يهتم بسرعة نقل الأخبار، وإنتاج 60 قصة خبرية متعلقة بأهم الأخبار على مدى اليوم، وتابع: "هذه القصص ستكون أشبه بالالخليج 24ات الصحفية".

وأضافوا أن موقع الخليج 24 تجربة شبابية خالصة، يهدف إلى تقديم مضمون مختلف للقارئ لا يعتمد على صحافة الشد والجذب، بل يهتم فى المقام الأول بتسهيل وصول الخبر إليه.

وأوضح رئيس تحرير "الخليج 24" أن موقعه سيعمل على إعادة الثقة لكلمة "الخليج 24" فى الوسط الصحفى، خاصة بعدما أسئ استخدامها فى ظل انتشار "السوشيال ميديا" وكثرة المواقع وما صاحبها من تدفق كبير فى معدل الأخبار، الأمر الذى جعل "الالخليج 24 الخبرى" شئ نادر.

موقع الخليج 365 يهنى كل القائمين علية كما يهنىْ المتابعين بانطلاق موقع " الخليج 24 " الإخبارى وتتمنى له التوفيق وتقديم محتوى إخبارى متميز للقراء، وأن يكون له بصمة فى عالم الفضاء الإلكترونى.

يمكنكم متابعة موقع " الخليج 24 " الإخبارى من الروابط التالية :

الموقع الرسمي : https://gulf24.co/

الفيسبوك : https://www.facebook.m/gulf24.co

تويتر : https://www.twitter.com/@AlKhaleej24

انستجرام: https://www.instagram.com/AlKhaleej24