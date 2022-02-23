شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار حى "الشيخ جراح" ومستوطنون يقتحمون الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حصار سكان حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة لليوم الحادي عشر على التوالي، فيما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بحمايتها.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا على أهالي حي الشيخ جراح المُهددين بالتهجير القسري من منازلهم، كما اعتدوا على المتضامنين معهم في الجزء الغربي من الحي.

وكان من بين المقتحمين للحي، عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير.

واعتدت عناصر الشرطة على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأقاموا صلوات تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن الاقتحام تم من باب المغاربة.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي، في مُحاولة لفرض تقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.