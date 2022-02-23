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شكرا لقرائتكم خبر عن “إحسان” تكشف عن إجمالي التبرعات في المنصة منذ إطلاقها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، أن إجمالي التبرعات في المنصة بلغ أكثر من مليار و300 مليون ريال، وتجاوز عدد عمليات التبرع أكثر من 19 مليون عملية تبرع.
يأتي هذا في الوقت الذي استقبل فيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، حيث تم استعراض إسهامات المنصة ومبادراتها في القطاع الخيري ومجالاته والمستفيدين منه، وتقديم الشكر لسموه على دعمه للمنصة منذ إطلاقها.
وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بدور المنصة في تمكين القطاع الخيري في منطقة الرياض بشكلٍ خاص والمملكة بشكلٍ عام، مما أسهم في بناء قدرات الجمعيات الخيرية وتعزيز دورها في أداء مهامها في خدمة الحالات المستفيدة، وفق الحوكمة التي تعمل بها بكفاءة عالية مع الجهات الإشرافية.
ومنصة إحسان هي منصة وطنية للعمل التطوعي تأسست بالأمر السامي الكريم، وتسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري.
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