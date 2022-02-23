دراسة علمية: القليل من الطعام يبطىء الشيخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقول دراسة علمية جديدة إن التخفيف من كميات الطعام التي يتم تناولها بشكل يومي يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة.



ووجد الباحثون في تجرتهم أن خفض استهلاك الأطعمة يعزز وظيفة الغدة الصعترية - التي تساعد في تعزيز المناعة، ويعد الخلل الوظيفي للغدة المرتبط بالعمر سببًا لضعف الاستجابات المناعية لدى كبار السن.

وقال رئيس الدراسة البروفيسور فيشوا ديب ديكسيت من جامعة ييل الأمريكية "إن تجديد شباب هذا العضو أمر مذهل وتظهر هذه الدراسة أن التخفيض البسيط في السعرات الحرارية له تأثير ملحوظ في تحويل حالة التمثيل الغذائي المناعي".

وفحص فريق البروفيسور ديككسيت بيانات 200 شخصاً من الأصحاء لا يعانون من السمنة على مدى عامين، وقللوا من السعرات الحرارية المتناولة بنسبة 14 في المائة - ووجدت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن الغدة الصعترية لديهم تعمل بشكل أفضل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.