طبيب: رائحة الفم الكريهة مؤشر على مرض خطير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال طبيب أسنان ألماني إن أسباب رائحة الفم الكريهة عدة، منها البسيط ومنها الخطير.



وأوضح الطبيب كريستوف سليفوفسكي أن الأسباب البسيطة تتمثل في إهمال العناية بصحة الفم والأسنان، وقلة إفراز اللعاب بسبب قلة شرب الماء، أو تناول أطعمة معينة كالثوم.

أما الخطيرة فهي التهابات اللوزتين، أو الحلق، أو الجيوب الأنفية، والتهاب الغشاء المخاطي المعدي، أو أورام المريء، وداء السكري، ومشاكل الكلى.

لذلك ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي عند استمرارها رغم العناية الجيدة بالفم والأسنان.

وأشار سليفوفسكي إلى أنه يمكن محاربة رائحة الفم الكريهة بأطعمة مثل البقدونس، والزنجبيل، والقرنفل، والليمون، والشاي الأسود، و الغرغرة بانتظام بزيت شجرة الشاي، 10 قطرات في ربع لتر ماء.

ولتجنب الرائحة يجب تنظيف الأسنان يومياً بمعدل مرتين بالفرشاة والمعجون، والفراغات بين الأسنان بخيط بمعدل مرة واحدة. ويراعى أيضاً تنظيف اللسان بكاشطة، واستعمال غسول الفم من حين إلى آخر.

ومن المهم أيضاً شرب السوائل للمساعدة على إفراز اللعاب بكمية كافية، ومضع العلكة الخالية من السكر